Linux e Visual Studio Code su Android

UserLAnd è un'applicazione che consente di eseguire alcune delle più note distribuzioni Linux tramite un dispositivo mobile equipaggiato con il sistema operativo Android. Sono supportate distribuzioni molto popolari e diffuse come Ubuntu, Debian e Kalì ma a rendere particolarmente interessante questa soluzione è la sua facilità d'uso.

Le funzionalità di UserLAnd

Scaricabile dal Google Play Store, UserLAnd ("Use Linux Anywhere") non richiede infatti il rooting del device di destinazione. Basta installarlo ed è subito pronto all'uso. Si tratta inoltre di una soluzione gratuita ed Open Source i cui file sono ospitati in un repository dedicato su GitHub.

UserLAnd garantisce inoltre un accesso completo alle istruzioni da linea di comando. Si possono installare package come si farebbe con Linux su Desktop, compilare eseguibili e giocare con titoli text based. Se invece si desidera operare da interfaccia grafica l'applicazione è in grado di gestire semplici X session o interi ambienti Desktop. Fatto questo l'utente può istallare qualsiasi tool grafico supportato dalla distribuzione corrente come per esempio il browser Web Firefox e l'editor di immagini GIMP.

deVStudio

È utile segnalare che gli sviluppatori di UserLAnd (realizzata dalla quasi omonima UserLAnd Technologies) distribuiscono anche un'altra applicazione per il Robottino Verde chiamata deVStudio. Pensata appositamente per gli sviluppatori, quest'ultima consente di eseguire l'IDE Visual Studio Code su un dispositivo Android. Nello specifico essa esegue la Linux Desktop Edition dell'applicazione di Microsoft.

Come fanno notare dalla casa madre, si tratta di un'installazione minimale dell'ambiente di sviluppo. Quindi per garantirne il pieno funzionamento sarà necessario aggiungere le estensioni più adatte ai progetti che si stanno sviluppando. Se per esempio si vuole sfruttare deVStudio per lo sviluppo di applicazioni in linguaggio C++ si dovrà lanciare la seguente istruzione da Terminale:

sudo apt install build-essential gdb

Purtroppo, a differenza di UserLAnd deVStudio non è un'applicazione gratuita. Costa infatti 2.19 dollari che sono comunque una cifra molto contenuta.