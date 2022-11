Linux e macOS: qual è il più sicuro?

Se vi chiedessero qual è il sistema operativo più sicuro tra quelli maggiormente utilizzati per il Desktop, cosa rispondereste? Con tutta probabilità Linux, un'opinione per molti versi condivisibile e sicuramente diffusa tra gli utenti tecnicamente più esperti.

La stessa domanda se la sarebbero posta i ricercatori di Elastic Security Labs, giungendo però ad una conclusione completamente diversa: l'OS attualmente più sicuro in circolazione sarebbe macOS, piattaforma sviluppata dalla Casa di Cupertino.

Per condurre questo studio sono state prese in considerazione tutte le principali minacce derivanti da infezioni e attacchi informatici, a cominciare dai Trojan che da soli rappresenterebbero l'80.5% delle attività malevole rilevate.

Nello stesso modo la ricerca avrebbe tenuto conto dei malware più popolari che hanno macOS come target, senza escludere applicazioni che in alcuni casi hanno creato diversi grattacapi come MacKeeper, nota soprattutto per via di un accesso troppo profondo ai file e ai processi in esecuzione sul sistema di Tim Cook e soci.

I risultati della ricerca

Volendo far parlare i dati, possiamo sottolineare come il sistema in assoluto più colpito dai malware sia secondo Elastic Security Labs quello della Microsoft. Windows si piazzerebbe infatti in prima posizione in questa poco invidiabile classifica con un percentuale pari a ben 54.4% punti.

A motivare questo risultato vi sarebbe naturalmente il fatto che Windows è il sistema operativo più utilizzato al mondo. Le distribuzioni basate sul kernel Linux non si piazzerebbero però a grande distanza con un nemmeno tanto ragguardevole 39.4%.

Da questo punto di vista macOS sembrerebbe quindi essere di gran lunga il più sicuro dei 3 con appena 6.2 punti percentuali.

Linux: le ragioni del risultato

macOS è quindi molto più sicuro rispetto ai sistemi operativi basati su Linux? Non necessariamente, Linux potrebbe essere semplicemente più esposto alle attenzioni degli utenti malevoli.

Non dimentichiamoci infatti che le distribuzioni Linux (basti pensare a CentOS o a Debian) sono utilizzatissimi per la gestione dei server Web, settore dove conservano da sempre una posizione di predominio.