LinkedIn lancia agente AI per assumere la ricerca del personale

Nelle scorse ore LinkedIn ha introdotto un nuovo Hiring Assistant, il suo primo agente AI in grado di svolgere le attività ripetitive dei recruiter. Queste includono ad esempio la messa a punto delle descrizioni di lavoro e la ricerca di candidati idonei. Lo strumento è disponibile per i recruiter già a partire da oggi. Nello specifico, l'assistente può prendere descrizioni di lavoro e note di assunzione, tradurle in qualifiche di ruolo e fornire ai recruiter candidati idonei, compresi quelli che hanno già fatto domanda in precedenza. I recruiter possono fornire feedback, che l'agente AI utilizzerà per saperne di più sui loro interessi per casi futuri.

LinkedIn: grazie all’AI il tasso di accettazione è aumentato al 44%

L'intelligenza artificiale si combina con le informazioni di LinkedIn per mettere in evidenza i candidati con competenze trasferibili che li aiuteranno a ricoprire con successo il ruolo. Infatti, non verranno più messi in evidenza candidati che hanno ottenuto punteggi elevati solo in qualifiche più tradizionali, come la scuola che hanno frequentato. Nel corso del prossimo anno, l'assistente per le assunzioni sarà anche in grado di assistere con la pianificazione e il supporto tramite messaggistica. In questo modo fornirà ai candidati follow-up automatizzati e coordinando i colloqui. LinkedIn rivela che l'obiettivo di Hiring Assistant è permettere ai recruiter di portare la loro attenzione su lavori più significativi, ma anche la connessione con i candidati in cerca di lavoro. L'azienda ha scoperto che i datori di lavoro che hanno sfruttato la sua altra offerta AI vedono un tasso di accettazione più alto del 44%.

Infine, la piattaforma ha anche aggiornato la sua funzionalità di coaching basata sull'intelligenza artificiale. Questa consente ai professionisti di partecipare a sessioni di coaching basate sull'intelligenza artificiale interagendo con un chatbot. L’AI sarà infatti in grado di fornire consigli in tempo reale e contenuti personalizzati per l'utente. Con il nuovo aggiornamento, LinkedIn ha incluso scenari interattivi tramite testo o voce.