LibrePCB 1.0: arriva release stabile del software per progetti PCB

Il software open source EDA per la progettazione e lo sviluppo di circuiti stampati riceve finalmente la sua versione stabile. Dopo diverse settimane di lavoro e test nell’RC1, con un post sul proprio blog ufficiale, gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo di Libre PCB 1.0. In primis sono state introdotte alcune migliorie, che permettono adesso l’utilizzo del programma anche per progetti PCB più complessi. Tra queste vi sono l’introduzione di nuove funzionalità nell’editor della scheda, come i pad di rilievo termico nei piani, le vie cieche e interrate, gli slot placcati e non placcati, le keepout zones, la maschera di arresto automatico configurabile e la pasta saldante per i pad, le forme dei pad per impronte arrotondate e personalizzate e, infine, altri particolari tipi di pad, come i fiducial maker.

Libre PCB 1.0: visualizzatore 3D ed esportazione STEP

Le due più grandi novità di Libre PCB 1.0 riguardano però il visualizzatore 3D e l’esportazione STEP. Con questa nuova versione è finalmente possibile esaminare il progetto PCB con un visualizzatore 3D realistico, che offre un rendering adeguato degli strati di rame, della resistenza alla saldatura e della serigrafia. Inoltre, se i modelli STEP sono stati assegnati ai relativi pacchetti della libreria, Libre PCB esegue anche il rendering dei dispositivi. Altra novità dell’aggiornamento, l’intero PCB può adesso essere esportato come modello STEP, in modo che gli utenti possano anche aprirlo in un CAD meccanico.

Con Libre PCB 1.0 si potranno specificare i codici articolo del produttore (MPN) nella libreria, così da non doverli inserire manualmente quando si aggiunge un componente ad uno schema. Questi MPN verranno poi esportati nella distinta base (BOM) per ottenere informazioni più precise sulle parti da ordinare. Questo software permette agli utenti di specificare esplicitamente parti alternative nello schema che verranno poi esportate anche nella distinta base. Libre PCB 1.0 è anche in grado anche di definire più varianti di assemblaggio di un progetto. Ad esempio si potranno omettere o aggiungere parti specifiche in alcune varianti di prodotto. Infine, la versione stabile di Libre PCB consente agli utenti di esportare i dati di produzione. Tutti questi lavori sono eseguibili non solo dalla nuova interfaccia grafica, ma anche dalla riga di comando.