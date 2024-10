LG UltraGear: il monitor da gaming che devi avere per vivere i giochi

Hai da poco acquistato uno degli ultimi giochi usciti sul mercato e non vedi l'ora di giocarci? Allora sono certo che non vorrai perderti questa fantastica occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor da gaming LG UltraGear a soli 219,99 euro, invece che 279,99 euro. Si tratta di un'esclusiva per i clienti Prime, perciò se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui e goditi 30 giorni gratuiti.

Sul prezzo di listino c'è uno sconto del 21% che abbatte il prezzo e lo porta drasticamente al più basso di sempre. Ma non è finita qui. Sempre per i clienti Prime c'è la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

LG UltraGear: monitor per veri gamer

Il monitor da gaming LG UltraGear è davvero impressionante e ti permetterà di vivere i tuoi titoli in modo molto più reale e coinvolgente, come se fossi direttamente lì in prima persona. Questa è la versione da 27 pollici e quindi un ottimo compromesso per non ingombrare troppo avere un display bello grande. È dotato di refresh rate fino a 200 Hz per un'esperienza di gioco fluida, soprattutto durante le partite online dove ogni attimo è prezioso.

Gode di un tempo di risposta di appena 1 ms e quindi non riuscirai a percepire immagini sfocate o frammentate. Ha poi una risoluzione QHD del 1440 p con supporto per il formato HDR. Inoltre è dotato delle tecnologie G-Sync e FreeSync, rispettivamente di NVIDIA e AMD, per garantire il massimo da entrambe le schede video.

Come ti dicevo si tratta di una promozione veramente allettante e quindi il tempo è prezioso. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming LG UltraGear a soli 219,99 euro, invece che 279,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.