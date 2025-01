Lexar ES3: SSD portatile da 2TB in super offerta su Amazon a soli 135€

Il tuo computer sta iniziando a dare segni di rallentamento dovuto ai tanti file che hai scaricato nel tempo? Allora perché non lo alleggerisci con un SSD portatile? Oggi lo puoi avere a un prezzaccio. Non ci credi? Allora vai su Amazon e metti nel tuo carrello Lexar ES3 a soli 135,37 euro, invece che 149,99 euro.

Lo sconto del 10% sul prezzo di listino non è da strapparsi i capelli ma resta comunque un ottimo prezzo. Potrai così spostare tutti i file di cui non hai più bisogno che restino nel computer e lo vedrai riprendersi subito. Inoltre avrai tutto a portata di mano. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lexar ES3: l'SSD portatile velocissimo a costo ridicolo

Non c'è dubbio che il rapporto qualità prezzo è davvero straordinario e difficilmente potrai trovare di meglio. L'SSD portatile Lexar ES3 ha una capacità di archiviazione da ben 2 TB per cui puoi stare tranquillo e mettere all'interno tutto ciò che vuoi. Dalle cartelle piene di documenti ai programmi pesanti o dati importanti.

Oltre ad avere un ottimo storage è anche molto veloce. Ha una velocità di lettura da 1050 MB/s e di scrittura di 100 MB/s, ciò significa che non farai in tempo a cliccare a vedrai già il tuo file nella cartella di destinazione. Inoltre ha un design estremamente compatto e robusto, dotato di diverse protezioni che lo rendono super sicuro e con software di crittografia AES a 256 bit. Inoltre è compatibile con PC, dispositivi mobili e consolle di gioco.

Devi fare in fretta perché è davvero una grande occasione e le unità disponibili sono poche. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 2 TB Lexar ES3 a soli 135,37 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.