Lenovo Tab M11 da 10,9 pollici e 128GB oggi è tuo a un prezzo assurdo (199€)

Se hai bisogno di un tablet Android senza spendere tanti soldi allora dai un occhiata a questa ottima offerta che sta proponendo Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo Tab M11 da 10,9 pollici a soli 199,83 euro, invece che 210 euro.

Già l'ultimo prezzo più basso registrato su Amazon non era altissimo ma con questo ulteriore sconto è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Tra l'altro questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,97 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 con penna inclusa e slot per scheda Sim

Sono diverse le caratteristiche che rendono il tablet Lenovo Tab M11 uno dei migliori acquisti di oggi, oltre al prezzo chiaramente basso. Ad esempio ha un bellissimo e generoso display FHD da 10,9 pollici che regala immagini eccellenti ed è dotato di altoparlanti potenti per un audio di qualità.

Monta il potente processore MediaTek Helio G88 con a supporto 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che puoi volendo espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Ha un peso di soli 465 grammi e uno spessore di appena 7,55 mm. Inoltre troverai inclusa l'esclusiva penna digitale per scrivere e disegnare come su un foglio. E puoi avvalerti delle connessioni WiFi e LTE 4G per navigare su Internet.

Insomma se vuoi spendere il meno possibile questa è indubbiamente l'occasione migliore di oggi. Per cui non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 da 10,9 pollici a soli 199,83 euro, invece che 210 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.