Lenovo IdeaCentre 3: PC con AMD Ryzen 5 a 170€ in MENO

Sei un fan del PC fisso? Allora l'offerta che sto ti sto segnalando ti farà sicuramente brillare gli occhi. Se vai su Amazon in questo momento puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaCentre 3 a soli 629 euro, invece che 799 euro.

Questo PC fisso è potentissimo e potrai usarlo per qualsiasi cosa, dai semplici programmi di lavoro, al video editing e ai giochi. Infatti, tra le altre cose, monta il potente processore AMD Ryzen 5. Inoltre questa offerta, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Lenovo IdeaCentre 3: un PC senza fare rinunce

Lenovo IdeaCentre 3 ha uno scomparto hardware davvero eccellente che ti permetterà di non fare rinunce su niente. Possiede il potente processore AMD Ryzen 5 5600H con 6 Core, 12 Thread e una frequenza boost fino a 4,2 GHz. Il che si traduce in prestazioni eccellenti e bassi consumi.

È anche dotato di 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Ciò vuol dire velocità in tutte le direzioni, dall'accensione alle performance di programmi fino ai giochi. Inclusa nella promozione troverai anche una tastiera e un mouse. E poi è già installato Windows 11 Home. Per cui quando ti arriva a casa lo potrai subito utilizzare.

Approfitta anche tu di questa offerta speciale. Non lasciare che passi troppo tempo perché difficilmente durerà ancora lungo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Lenovo IdeaCentre 3 a soli 629 euro, invece che 799 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

