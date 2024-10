LEGO: il modellino della Mercedes Benz G500 è bellissimo (-22%)

Celebra il 45° anniversario del leggendario Mercedes-Benz G 500 con questo modellino da costruire LEGO Technic della Classe G. Questo set 4x4, pensato per adulti, offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e dettagliata, perfetta per gli appassionati di fuoristrada e di automobili di lusso. Con i suoi 2891 pezzi, il set rappresenta una sfida stimolante e un'opportunità di immergersi nei dettagli di uno dei veicoli più amati al mondo.

Il modellino include numerose caratteristiche funzionali, come lo stero funzionante, le sospensioni rialzate e un motore a 6 cilindri con pistoni in linea che si muovono realisticamente. Il cambio con le impostazioni di guida, folle e retromarcia e i 2 blocchi del differenziale ti permetteranno di esplorare l’ingegnosità meccanica del G 500.

Ammira i dettagli esterni e interni: aprendo le portiere potrai vedere gli interni, mentre il portapacchi, la scaletta e la ruota di scorta aggiungono ulteriore realismo al modello. Il portellone posteriore e il cofano si aprono, offrendo un accesso completo ai dettagli minuziosi.

Questo set è anche il regalo ideale per i fan dei fuoristrada Mercedes-Benz e gli amanti del LEGO. Con le istruzioni per la costruzione 3D tramite l’app LEGO Builder, il processo di costruzione diventa ancora più divertente e interattivo, con la possibilità di ingrandire e ruotare il modello in 3D. Un'esperienza unica per ogni costruttore.

Su Amazon, oggi, il modellino LEGO della Mercedes-Benz G500 viene scontato del 22% e viene venduto a 166,24€.