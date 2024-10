Le uscite imperdibili di ottobre 2024 su Disney+

Ad ottobre 2024, Disney+ si prepara a sorprendere i suoi abbonati con una serie di nuovi contenuti imperdibili, arricchendo il catalogo con titoli che spaziano dai documentari coinvolgenti alle serie originali. Se non sei ancora abbonato a Disney+, è il momento perfetto per approfittare dell'offerta speciale: 12 mesi di Disney+ con uno sconto del 10%. Questa promozione è disponibile solo fino al 16 ottobre, offrendo un'opportunità imperdibile per accedere a tutto il catalogo, incluse le nuove serie e i film in arrivo.

I titoli di ottobre:

Avetrana - Qui non è Hollywood

Uno dei titoli di punta di questo mese è Avetrana - Qui non è Hollywood, una serie italiana basata sul tragico caso dell’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010. Diretto da Pippo Mezzapesa, il racconto si concentra sulla scomparsa della quindicenne Sarah e le indagini che hanno sconvolto la piccola comunità di Avetrana. La serie offre uno sguardo approfondito sugli eventi che portarono alla scoperta del colpevole e sulle complesse dinamiche familiari e sociali che circondarono il caso. Debutterà su Disney+ il 25 ottobre, promettendo di catturare l’attenzione del pubblico con una narrazione intensa e coinvolgente.

Máquina: il pugile

Dal 9 ottobre, Disney+ ospiterà la nuova serie Máquina: Il pugile, con protagonisti Gael García Bernal e Diego Luna. La storia segue Esteban "La Máquina", un pugile che cerca di tornare in vetta dopo una sconfitta devastante. Il suo amico e manager, Andy, cerca di aiutarlo a rimettersi in gioco, ma il ritorno di una pericolosa organizzazione criminale rende la sua sfida ancora più rischiosa. Tra dramma e azione, la serie esplora i sacrifici necessari per raggiungere il successo, sia sul ring che nella vita.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band

Gli appassionati di musica non potranno perdere Road Diary, il documentario dedicato a Bruce Springsteen e la sua leggendaria E Street Band, disponibile dal 25 ottobre. Il film offre un accesso esclusivo dietro le quinte del tour della band, mostrando le prove, i momenti di backstage e le riflessioni di Bruce Springsteen sulla sua carriera. È un’occasione imperdibile per scoprire l’energia e la passione che animano le performance live del Boss, regalando agli spettatori un ritratto intimo di una leggenda della musica.

