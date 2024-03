Le migliori altcoin del mese: PEPE, FLOKI, SHIB, BCH

Molte criptovalute hanno registrato una crescita considerevole nell'ultimo mese grazie a fattori quali il boom di Bitcoin (BTC) e l'apporto di miliardi di capitali di investimento da parte degli exchange-traded fund (ETF). Anche l'evento di halving previsto per aprile sta contribuendo a far salire i prezzi.

Migliori criptovalute in cui investire; i vincitori di questo mese

Tra i maggiori vincitori dell'ultimo mese nel settore delle criptovalute troviamo:

1. InQubeta (QUBE)

InQubeta si è affermata come l'ICO più venduta nello spazio delle criptovalute, dato che la sua prevendita ha raccolto oltre 11,6 milioni di dollari in token. Si tratta di una cifra inferiore ai 18,3 milioni di dollari raccolti dalla rete Ethereum (ETH) durante la sua offerta iniziale di monete, dopo aver superato il suo obiettivo iniziale di 10 milioni di dollari.

InQubeta cerca di creare un mezzo più accessibile per gli investitori per accedere agli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Le startup di intelligenza artificiale possono tokenizzare le opportunità di investimento in token non fungibili (NFT) che vengono frazionati e venduti agli investitori in cambio della valuta nativa QUBE.

QUBE è anche il token di governance del progetto, quindi i possessori possono partecipare alla gestione dell'ecosistema. I token sono attualmente quotati a 0,0245 $ nell'ottava fase della prevendita, ma alcuni analisti ritengono che i prezzi possano arrivare a un paio di dollari una volta lanciati sugli exchange, dato che il successo dell'ICO è paragonabile a quello delle migliori criptovalute come Ethereum. I primi finanziatori di QUBE hanno ottenuto finora un rendimento del 250% sul loro capitale.

Visita la prevendita di InQubeta

2. Pepe (PEPE)

Alcuni analisti di criptovalute hanno definito la recente crescita di PEPE un pump and dump, visto che negli ultimi 30 giorni ha registrato un'impennata di oltre il 710%. La meme coin deflazionistica ha superato le criptovalute canine come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Nonostante ciò, Pepe non sarà in grado di sostenere una crescita a lungo termine a causa della scarsa tokenomica e di un'offerta di 420.000 miliardi di token. Investi con cautela se decidi di intraprendere questa strada e tieni conto di una strategia di uscita.

3. FLOKI (FLOKI)

FLOKI è emersa come una delle migliori meme coin in cui investire, visto che il suo prezzo è salito dell'800% nell'ultimo mese. Creato da investitori di Shiba Inu, il progetto cerca di distinguersi dalle altre meme coin fornendo utilità ai suoi finanziatori.

Alcuni dei prodotti che il progetto FLOKI intende lanciare nei prossimi anni includono una collezione di prodotti finanziari decentralizzati, una piattaforma di gioco NFT e una piattaforma educativa.

4. Shiba Inu (SHIB)

I prezzi di Shiba Inu sono cresciuti di oltre il 243% nell'ultimo mese grazie al trasferimento di grandi volumi di token dagli exchange. Alcuni analisti ritengono che questo sia un segnale che fa prevedere una notevole crescita dei prezzi nei prossimi mesi, quando i prezzi delle criptovalute saliranno alle stelle.

Shiba Inu è la meme coin più popolare lanciata sulla rete Ethereum e viene sempre più utilizzata come mezzo di pagamento.

5. Bitcoin Cash (BCH)

I prezzi di Bitcoin Cash sono aumentati del 54% negli ultimi 30 giorni e la sua capitalizzazione di mercato ha superato la soglia degli 8 miliardi di dollari. La rete Bitcoin Cash è stata creata come alternativa alla blockchain originale di Bitcoin, dividendola in due dopo un hard fork.

La sua creazione è stata il risultato di una disputa tra i membri della community di Bitcoin riguardo all'aggiornamento SegWit. I prezzi hanno ancora un ampio margine di crescita, visto il precedente massimo storico (ATH) di 4.355 $ nel 2017.

Riepilogo

QUBE, BCH, SHIB, FLOKI e PEPE sono alcuni dei migliori altcoin in cui investire in questo momento. QUBE è l'investimento più sicuro del gruppo, visto il successo della sua prevendita e la soluzione necessaria per gli investitori che cercano un accesso più facile alle opportunità di investimento nell'intelligenza artificiale.

Gli esperti prevedono che nei prossimi anni oltre 1,5 bilioni di dollari saranno destinati al settore dell'intelligenza artificiale e InQubeta si trova in una posizione ideale per approfittare di una crescita considerevole in quanto offre opportunità di investimento accessibili.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.