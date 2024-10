LastPass: 20% di sconto su tutti i piani per il mese della cybersicurezza

La soluzione offerta da LastPass consente alle aziende di aumentare la protezione online, riducendo così l'uso delle password e portando i collaboratori su un percorso più virtuoso. E che le password siano un elemento importante per tutti ce lo ricorda un'ultima ricerca, che conferma come l'80% delle violazioni di dati dipende da password vulnerabili, riutilizzate o sottratte in precedenza.

In occasione del Mese della sicurezza informatica, LastPass sta scontando tutti piani business del 20%, con prezzi a partire da 3,12 euro al mese per utente. La promo scade il prossimo 31 ottobre e prevede la possibilità di aderire a una prova gratuita di 14 giorni.

20% di sconto su tutti i piani di LastPass

Con LastPass Business le aziende possono fare meno affidamento sulle password, oltre che contare su una supervisione e gestione totale delle applicazioni non coperte dall'SSO (single sign-on, "autenticazione unica"). Tra i suoi principali punti di forza la gestione delle password da un'unica postazione, la protezione dei dati sensibili da un unico hub di sicurezza, la condivisione delle password in modo semplice e sicuro, più la sostituzione della password principale con gli autenticatori FIDO2 o direttamente con l'app ufficiale LastPass Authenticator (a breve arriverà anche il supporto alle passkey).

Un'altra componente fondamentale riguarda la console di amministrazione di LastPass, che aiuta a semplificare i compiti del team IT dell'azienda. Quest'ultimo potrà contare su una panoramica completa, al fine di aggiornare i criteri di sicurezza, ma non solo. Potrà infatti anche abilitare gli utenti all'accesso, supervisionare la gestione delle password da parte dei dipendenti e generare report amministrativi sulla sicurezza.

L'offerta per il mese della cybersicurezza di LastPass terminerà il 31 ottobre. Maggiori informazioni sulla promozione a questa pagina del sito ufficiale.

