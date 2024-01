La migliore VPN per l'Italia è in offerta a metà prezzo e con 3 mesi gratis

ExpressVPN è la VPN da usare quando ci si trova all'estero e si ha la necessità di collegarsi a un server in Italia, ad esempio per accedere a un servizio di streaming esattamente come se ci si trovasse in Italia. Il servizio in questione è ora disponibile in offerta.

Con la promozione in corso, infatti, è possibile accedere a ExpressVPN con uno sconto del 49% che abbatte il costo dell'abbonamento annuale. In questo momento, quindi, è possibile attivare la miglior VPN per l'Italia con un prezzo scontato di 6,27 euro al mese invece di 12,17 euro.

Da notare, inoltre, che l'abbonamento annuale aggiunge 3 mesi gratis aggiuntivi. Di conseguenza, la promozione garantisce un accesso illimitato alla VPN per un totale di ben 15 mesi. Per attivare l'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di ExpressVPN.

VPN per l'Italia a metà prezzo: ecco l'offerta di ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a un servizio VPN completo e illimitato. Tra le caratteristiche troviamo:

traffico dati protetto dalla crittografia

politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un network di server che copre 105 Paesi , Italia compresa, per utilizzare la VPN per spostare il proprio IP

che copre , Italia compresa, per utilizzare la VPN per spostare il proprio IP un'app per tutte le principali piattaforme software

utilizzo della VPN senza limiti di banda

Grazie all'offerta in corso, ExpressVPN è disponibile con uno sconto del 49%. La migliore VPN per l'Italia è ora attivabile con una spesa ridotta a 6,27 euro al mese scegliendo l'abbonamento annuale con 3 mesi aggiuntivi. La VPN è disponibile anche con abbonamento semestrale, con un costo di 9,38 euro al mese, oppure con abbonamento mensile, da 12,17 euro al mese.

La promozione prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare con PayPal, anche in 3 rate senza interessi. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito. Per i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.