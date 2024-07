La difesa dagli attacchi di phishing passa per Bitdefender

Un attacco di phishing inizia con l'invio di una e-mail o un messaggio di testo fraudolenti per ingannare la vittima designata. Nella maggior parte dei casi, il mittente sembra affidabile. Se il destinatario dell'e-mail cade nella trappola, il cyber criminale riuscirà a ottenere dall'utente ignaro le proprie informazioni personali, oltre a dati sensibili come numeri delle carte di credito e altro. In più, è probabile che nel computer venga scaricato un malware.

Per scongiurare un attacco di questo tipo, il rimedio ideale è attivare una soluzione all-in-one capace di bloccare sul nascere l'azione degli hacker. A questo proposito segnaliamo il prodotto Bitdefender Total Security, il pacchetto più avanzato progettato dall'azienda leader nel campo della sicurezza informatica.

Come proteggersi dagli attacchi di phishing

Per difendersi da un attacco di phishing, il rimedio più efficace è attivare un pacchetto completo che includa una valida protezione anti-phishing. Tra i prodotti migliori figura Bitdefender Total Security, che offre una difesa completa per PC Windows, Mac, dispositivi iOS e Android.

Nello specifico, la soluzione di Bitdefender è in grado di rilevare e bloccare siti web nati per somigliare in tutto e per tutto ai siti ufficiali con l'unico scopo di sottrarre agli utenti ignari dati sensibili come numeri di carte di credito e password. In più garantisce una protezione avanzata quando si compiono acquisti online o altre operazioni bancarie, mettendo a disposizione un browser sviluppato appositamente per impedire qualsiasi tipo di truffa.

Grazie all'ultima offerta in corso, Bitdefender Total Security è in offerta a 42,49 euro invece di 84,99 euro per effetto del 50% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.