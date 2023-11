La carta di credito senza costi annuali: Carta YOU di Advanzia

Il settore delle carte di credito sta cambiando costantemente. Adesso è arrivata l'offerta di Advanzia Bank: Carta YOU.

Con questa carta di credito, i consumatori non dovranno più pagare canone e commissioni annuali, ma avranno anche vantaggi specifici. Insomma, Carta YOU sta diventando la soluzione finanziaria ideale per chi vuole un prodotto conveniente e pratico.

Una grande caratteristica di Carta YOU è che non ci sono commissioni annuali. Ciò implica che potrai godere di una carta di credito senza sostenere costi aggiuntivi. Carta YOU è perfetta per chi cerca un prodotto finanziario senza spese nascoste.

Le ragioni per cui Carta YOU conquisterà il mercato

Quali vantaggi offre Carta YOU di Advanzia? L'utilizzo di questa carta ti consente di prelevare contanti gratuitamente da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo e di fare acquisti internazionali su più di 36 milioni di punti nel mondo senza sostenere alcun costo aggiuntivo.

Carta YOU offre un’assicurazione viaggio compresa senza alcun costo extra. Che tu stia prenotando un viaggio all’estero di piacere o un viaggio d'affari, avrai la protezione di un’apposita polizza.

Uno dei principali vantaggi della carta è la possibilità di differire i pagamenti per un massimo di 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Questo ti consente di gestire in modo più flessibile le tue finanze.

Non è nemmeno necessario cambiare banca: puoi usare il tuo conto corrente esistente per pagare quanto dovuto.

Se stai cercando la carta di credito giusta senza commissioni annuali, con prelievi gratuiti, acquisti all'estero senza alcun costo aggiuntivo, un'ampia assicurazione di viaggio, un periodo di credito fino a 7 settimane e la possibilità di mantenere il tuo attuale conto bancario, Carta YOU è la scelta migliore. Richiedila online: la registrazione è rapida e ti porta via soltanto pochi minuti.

