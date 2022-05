Kubernetes diventa mainstream

Secondo il report The State of Kubernetes 2022 di VMware, il noto sistema di orchestrazione e gestione dei container Open Source sarebbe divenuto ormai una soluzione mainstream.

A riprova di ciò ben il 99% dei partecipanti alla rilevazione avrebbe registrato dei benefici dall'implementazione di tale tecnologia, mentre 2/3 degli sviluppatori eseguirebbero Kubernetes su più Cloud con lo scopo di trarre vantaggio dalle strategie multi-Cloud.

Il 29% delle organizzazioni contattate per lo studio disporrebbe di più di 50 cluster Kubernetes, nel contempo il 48% avrebbe già previsto che il numero di cluster gestiti sia destinato a crescere di oltre il 50%.

Kubernetes: le ragioni del successo

A determinare un'adozione sempre più diffusa di Kubernetes sarebbero in particolare:

il miglioramento dello sviluppo del software : con il 62% del campione che avrebbe osservato un aumento della flessibilità delle applicazioni e il 54% una maggiore efficienza degli sviluppatori;

: con il 62% del campione che avrebbe osservato un aumento della flessibilità delle applicazioni e il 54% una maggiore efficienza degli sviluppatori; l'adozione del Cloud : con il 59% degli intervistati che avrebbero evidenziato il miglioramento nell'impiego del Cloud e il 46% una riduzione dei costi connessi al Cloud stesso.

: con il 59% degli intervistati che avrebbero evidenziato il miglioramento nell'impiego del Cloud e il 46% una riduzione dei costi connessi al Cloud stesso. l'efficienza degli operatori: fattore citato in oltre 1/3 dei casi.

I benefici di Kubernetes

Per quanto riguarda i benefici chiave derivanti dall'impiego di Kubernetes per l'orchestrazione essi includerebbero invece:

l' ottimizzazione dei costi delle risorse e un miglioramento nel loro utilizzo (entrambi citati dal 59% del campione);

delle risorse e un miglioramento nel loro utilizzo (entrambi citati dal 59% del campione); la possibilità di aggiornare più facilmente le applicazioni (49%);

più facilmente le applicazioni (49%); la semplificazione delle procedure di Cloud migration (42%).

Timori per la sicurezza e penuria di competenze

Per quanto riguarda invece le criticità, la maggior parte degli intervistati (il 99%) avrebbe fatto riferimento alle preoccupazioni riguardanti la sicurezza, a ciò si aggiunga come circa la metà degli intervistati (il 51%) lamenterebbe la difficoltà nel reperire personale sufficientemente formato e competente nella distribuzione e gestione di Kubernetes.

A questo proposito il 95% degli intervistati avrebbe confessato delle difficoltà nel selezionare, implementare e gestire Kubernetes anche per via della velocità con cui tale tecnologia evolve nel tempo.

Non a caso il 97% del campione si sarebbe dichiarato disposto ad allocare del budget per investire in servizi e supporto per gli strumenti Kubernetes più critici.

Una percentuale identica non nasconderebbe inoltre dei timori per la sicurezza di Kubernetes, tanto che soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità rappresenterebbe la sfida più importante sia per l'implementazione di Kubernetes (59% degli intervistati) che per la sua gestione (47%).