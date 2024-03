Kraken: investi in più di 200 criptovalute iniziando con soli 10€

Il settore delle criptovalute continua a essere in fermento, dopo l'inarrestabile ascesa di Bitcoin nei primi mesi dell'anno. E non è più un mistero ormai come questo sia uno dei momenti più favorevoli per iniziare a investire nel mercato cripto.

Tra le migliori piattaforme che consentono di operare nel settore segnaliamo Kraken, l'exchange di criptovalute con più di dieci milioni di clienti, 190 Paesi supportati e oltre 207 miliardi di dollari per volume di trading trimestrale. La creazione di un account è gratuita e avviene tramite questa pagina.

Iniziare a investire in criptovalute in pochi minuti con Kraken

La semplicità d'uso di Kraken consente agli utenti di iniziare a investire nel mercato delle criptovalute in pochi minuti. I passaggi da completare sono solo due: la registrazione di un account gratuito e il collegamento del proprio metodo di versamento. Dopodiché, iniziando con soli 10 euro, è possibile comprare e vendere oltre 200 criptovalute, tra cui Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e tante altre ancora.

Tra i principali punti di forza di Kraken segnaliamo la semplicità nella compravendita cripto, grazie alle app per dispositivi mobili, la formazione offerta dal Centro di Supporto, con cui si può apprendere il trading di criptovalute, e l'assistenza disponibile in qualsiasi momento tramite live chat, telefono o e-mail.

A tutto questo si aggiunge inoltre la possibilità di guadagnare fino al 10% all'anno in ricompense.

La pagina di iscrizione all'exchange di criptovalute Kraken è disponibile a questo indirizzo. I dati richiesti sono un indirizzo e-mail valido, una password con minimo 12 caratteri e il Paese di residenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.