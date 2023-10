KIT 2 telecamere Wi-Fi di TP-LINK con risoluzione 2K, visione notturna e Alexa: prezzo FOLLE su Amazon

La sicurezza della tua casa è una cosa seria, per questo le telecamere di TP-Link sono perfette per chiunque abbia deciso di acquistare per la prima volta un prodotto del genere. Questo set contiene due telecamere Wi-Fi con una risoluzione 2K ad un prezzo molto ragionevole. Acquistala ora su Amazon a soli 59,00€.

Grazie alla visione notturna avanzata, la videocamera garantisce una sorveglianza costante 24/7. Anche al buio, le telecamere catturano dettagli chiari fino a una distanza di 30 metri, assicurandoti che nulla sfugga al tuo sguardo attento.

Le telecamere inviano notifiche in tempo reale al tuo smartphone ogni volta che rilevano movimenti o rumori sospetti. Questo ti permette di reagire prontamente a qualsiasi situazione, sia che tu sia a casa o fuori.

Inoltre sono dotate di uno slot per schede MicroSD che supporta schede fino a 256 GB. Questo significa che puoi archiviare una vasta quantità di registrazioni senza la necessità di costosi servizi cloud.

Puoi controllare le telecamere con semplici comandi vocali grazie all'integrazione con Alexa e Google Assistant, una comodità che ti offre un maggiore controllo e flessibilità nella gestione della sicurezza domestica.

La configurazione delle telecamere è semplice e veloce e ti guiderà attraverso il processo passo dopo passo. In pochi minuti, avrai tutto sotto controllo. Approfitta ora dello sconto del 9% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

