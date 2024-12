Keyless: l'autenticazione digitale passa dal riconoscimento facciale

La startup italiana Keyless sta trasformando il panorama dell'autenticazione online, introducendo un sistema innovativo basato sul riconoscimento facciale. In un contesto in cui i pagamenti digitali stanno diventando la norma e le minacce informatiche sono in costante crescita, la tecnologia di Keyless risponde alla duplice esigenza di sicurezza e semplicità.

Grazie a questa soluzione, gli utenti possono autenticarsi rapidamente attraverso una fotocamera, senza bisogno di password, codici o dispositivi mobili. Il sistema criptografa immediatamente i dati biometrici, garantendo una tutela totale della privacy e rispettando pienamente le normative europee.

Il 2024 è stato un anno di svolta per Keyless, che ha registrato una crescita straordinaria, con un incremento dei ricavi del 780%. Questo risultato è stato trainato dall'espansione su mercati internazionali, da collaborazioni strategiche con il settore bancario e dall’interesse crescente di industrie come quella del gioco e delle scommesse online. Quest’ultima, in particolare, utilizza il riconoscimento facciale per verificare l’età degli utenti e assicurare il rispetto delle normative.

La tecnologia di Keyless si diffonde in diversi settori

La tecnologia di Keyless si sta diffondendo anche in altri settori, come quello accademico, dove, ad esempio, gli studenti della Luiss accedono ai servizi universitari utilizzando il riconoscimento facciale, e nella pubblica amministrazione. Il riconoscimento facciale di Keyless offre molteplici vantaggi. In primo luogo, aumenta la sicurezza, riducendo sensibilmente i rischi di frodi o accessi non autorizzati.

Inoltre, semplifica i processi di autenticazione, eliminando la necessità di memorizzare password o gestire token. Questo sistema, rapido e intuitivo, migliora l'esperienza dell'utente e riduce i costi aziendali legati alla gestione delle credenziali smarrite o dimenticate. Un esempio del successo di Keyless è la collaborazione con una delle prime 10 banche europee, che ha risparmiato oltre 4 milioni di dollari nel primo anno di utilizzo del sistema.

Inoltre, l'ingresso di figure di rilievo del mondo bancario, come Alessandro Profumo e Francesco Caio, nel consiglio di amministrazione sottolinea la rilevanza strategica di questa tecnologia. Con la crescente adozione del riconoscimento facciale, Keyless si conferma come protagonista del cambiamento, offrendo una soluzione che unisce sicurezza, innovazione e un’esperienza utente ottimale.