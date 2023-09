Keliweb, offerte estive agli sgoccioli: sconti del 60% sull'hosting WordPress

Keliweb, uno dei leader nell'ambito dell'hosting web, ha lanciato un'offerta imperdibile dedicata a chiunque desideri creare un sito web professionale o migliorarne uno già esistente. Con sconti eccezionali del 60% sul proprio hosting WordPress, Keliweb rende più accessibile che mai il mondo delle opportunità online. Non perdere tempo, perché quest'offerta è valida soltanto per pochi giorni.

Hosting WordPress di Keliweb: la scelta perfetta

I servizi di hosting per WordPress di Keliweb offrono una gamma completa di vantaggi per tutti coloro che desiderano creare siti web di qualità superiore. Questi piani di hosting semidedicato combinano risorse condivise e dedicate per garantire prestazioni straordinarie in termini di velocità, sicurezza e affidabilità. Ecco perché dovresti considerare seriamente questa opportunità:

Risparmio del 60%: l'offerta del 60% di sconto per il primo anno su nuove attivazioni è un'opportunità che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. Questo significa che puoi iniziare il tuo progetto online con una base solida risparmiando notevolmente

Hosting semidedicato: con Keliweb, non devi più scegliere tra risorse condivise o dedicate. Ottieni il meglio di entrambi i mondi con l' hosting semidedicato , che garantisce prestazioni di primo livello per il tuo sito web

Plugin WooCommerce: se stai pensando di creare un negozio online , hai una soluzione completa a portata di mano con il plugin WooCommerce . Gestisci il tuo e-commerce con facilità e efficienza, sfruttando tutte le funzionalità di questo straordinario plugin

se stai pensando di creare un , hai una soluzione completa a portata di mano con il . Gestisci il tuo e-commerce con facilità e efficienza, sfruttando tutte le funzionalità di questo straordinario plugin Risorse principali incluse nei piani: dominio .it o .info, spazio SSD, caselle e-mail, certificato SSL, backup plus e supporto tecnico h24

Con Keliweb, grazie al 60% di sconto sui piani di hosting WordPress, hai l'opportunità di dare vita al tuo sito web professionale, blog o negozio online a un costo nettamente inferiore. Non perdere questa occasione, visita il sito web di Keliweb e assicurati l'offerta prima che scada tra pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.