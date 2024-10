KDE neon 6.2 ufficiale con Plasma 6.2 e Ubuntu 24.04 LTS

Il team KDE neon ha annunciato ufficialmente di aver aggiornato la base del suo sistema da Ubuntu 22.04 LTS a Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Con il nuovo KDE neon 6.2 arriva un nuovo livello di stabilità, prestazioni e compatibilità all'esperienza KDE neon. Per chi non lo sapesse, KDE neon è una distribuzione Linux basata su Ubuntu creata dalla community KDE. Il nuovo sistema è dotato dell’ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6.2 e delle applicazioni KDE su una base stabile. Neon è l’ideale per gli utenti che desiderano sperimentare il software KDE più aggiornato senza dover aspettare che venga incluso in altre distribuzioni.

La distribuzione KDE neon utilizza un modello di rolling release, in cui gli utenti non devono scaricare nuove immagini ISO o reinstallare i loro sistemi. Tuttavia, ogni due anni, gli sviluppatori di KDE neon ribasano la distribuzione sulla più recente serie LTS di Ubuntu. Come accennato, KDE neon è stato ribasato su Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Tale versione include le ultime patch di sicurezza e gli aggiornamenti software. Inoltre, neon viene fornito con un kernel più recente per un migliore supporto hardware.

KDE neon 6.2: le quattro versioni disponibili al download

La transizione alla nuova base Ubuntu 24.04 LTS è progettata per essere fluida. Gli utenti possono seguire le istruzioni "Noble Upgrade" disponibili sul sito web di KDE o semplicemente cliccare sulla notifica di aggiornamento che apparirà a breve. Bisogna tenere presente che KDE neon offre quattro diverse edizioni. La prima è la User Edition, pensata per gli utenti regolari che desiderano le versioni stabili più recenti del software KDE. La seconda, la Testing Edition, è pensata per coloro che vogliono provare le versioni in anteprima del software KDE. La terza, la Unstable Edition, è rivolta a chi vuole sperimentare le ultime novità di sviluppo KDE. Infine, le Developer Editions sono dedicate agli sviluppatori che contribuiscono a KDE, permettendo loro di testare i rami di sviluppo del software KDE.

Naturalmente, l’edizione consigliata è la "User Edition". Questa include l'ultima versione stabile KDE Plasma 6.2, accompagnato da KDE Frameworks 6.6 e dalla raccolta di app KDE Gear 24.08.1.