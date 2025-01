Kaspersky Safe Kids protegge i tuoi figli online e offline a 21,99€/anno

Kaspersky Safe Kids è la soluzione ideale per i genitori che desiderano proteggere i propri figli dai pericoli digitali e monitorare le loro attività in modo discreto ed efficace. Grazie all'attuale promozione, puoi ottenere un anno di protezione completa per soli 21,99€ anziché 27,99€, garantendo un ambiente digitale sicuro per tutta la famiglia.

Come Kaspersky Safe Kids fornisce uno scudo protettivo contro i pericoli del web e non solo

Kaspersky Safe Kids offre una serie di strumenti avanzati per assicurarti di avere il controllo sulle attività digitali dei tuoi figli e mantenerli al sicuro anche quando sono offline.

Grazie alla funzionalità di tracciamento GPS, puoi sapere in qualsiasi momento dove si trova tuo figlio, evitando preoccupazioni inutili. Il sistema di monitoraggio ti fornisce rapporti dettagliati sulle attività online, comprese le app utilizzate, i siti web visitati e i video visualizzati su YouTube, offrendoti una panoramica completa del comportamento digitale dei tuoi bambini.

Inoltre, invia notifiche sullo stato del dispositivo, come quando la batteria del telefono di tuo figlio sta per esaurirsi, così puoi assicurarti che resti sempre raggiungibile. Con Safe Kids inoltre, i genitori possono proteggere i propri figli da esperienze online negative. Grazie al filtro Web e alla funzionalità di ricerca sicura, il software blocca automaticamente i contenuti non adatti, impedendo anche l’accesso a specifiche app o siti web che potrebbero risultare dannosi.

La gestione del tempo trascorso davanti allo schermo permette di limitare le ore online, garantendo un uso più equilibrato dei dispositivi. In questo modo, Safe Kids aiuta a creare un ambiente digitale sicuro e controllato, senza rinunciare alla libertà di esplorazione.

Ma Kaspersky Safe Kids non si limita alla protezione, ma promuove uno sviluppo positivo delle abitudini digitali. Con il controllo sull’utilizzo delle app, puoi impostare limiti giornalieri per specifiche applicazioni e pianificare l’uso dei dispositivi per favorire un rapporto equilibrato con la tecnologia.

Approfitta subito dell’offerta: un anno di protezione per i tuoi bambini a soli 21,99€, con uno sconto significativo sul prezzo originale. Vai sul sito di Kaspersky e acquista Safe Kids.

