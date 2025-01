Kaspersky Safe Kids: parental control avanzato in offerta a 21,99€

La sicurezza digitale dei bambini è una priorità sempre più importante. Per supportare i genitori nel monitorare e proteggere l’esperienza digitale dei propri figli, Kaspersky offre Safe Kids, uno strumento avanzato di parental control, ora disponibile in offerta speciale: 21,99€ all’anno invece di 27,99€. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche.

Kaspersky Safe Kids: funzionalità avanzate per una protezione completa

Kaspersky Safe Kids è progettato per offrire una gamma completa di strumenti di controllo, consentendo ai genitori di monitorare e guidare i propri figli sia online che offline. Con un’interfaccia semplice da usare, l’app include:

Monitoraggio GPS : scopri in qualsiasi momento dove si trova tuo figlio;

: scopri in qualsiasi momento dove si trova tuo figlio; Rapporti dettagliati : monitora l’attività dei bambini su app, siti Web e YouTube;

: monitora l’attività dei bambini su app, siti Web e YouTube; Avvisi batteria : ricevi notifiche quando la batteria del dispositivo del bambino è quasi scarica;

: ricevi notifiche quando la batteria del dispositivo del bambino è quasi scarica; Filtro Web e ricerca sicura : nascondi contenuti inappropriati e blocca app o siti specifici;

: nascondi contenuti inappropriati e blocca app o siti specifici; Gestione del tempo : controlla il tempo trascorso online, impostando limiti giornalieri per app specifiche;

: controlla il tempo trascorso online, impostando limiti giornalieri per app specifiche; Pianificazione dei dispositivi : aiuta a coltivare abitudini digitali sane con una gestione pianificata del tempo sui dispositivi;

: aiuta a coltivare abitudini digitali sane con una gestione pianificata del tempo sui dispositivi; Barra dei limiti per i bambini: consenti ai tuoi figli di visualizzare facilmente le regole stabilite, favorendo un dialogo aperto.

Con Kaspersky Safe Kids, i genitori possono combinare protezione e educazione digitale per i propri figli, creando un ambiente sicuro e positivo per esplorare il mondo online. E ora, grazie all’offerta promozionale, puoi accedere a tutte queste funzionalità per soli 21,99€ all’anno, risparmiando sul prezzo di listino di 27,99€.

Visita il sito ufficiale di Kaspersky, scegli il piano annuale di Safe Kids e approfitta della promozione per iniziare subito a proteggere e monitorare i tuoi figli. Non perdere questa occasione per garantire la sicurezza digitale della tua famiglia a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.