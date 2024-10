Kaspersky: piano di sicurezza completo per tutta la famiglia da 19,99€

Se la tua preoccupazione è quella di mantenere le attività online sicure e private, una delle proposte più interessanti è quella avanzata da Kaspersky con la sua nuova suite di sicurezza completa. In base al piano selezionato, è possibile beneficiare di un pluripremiato antivirus in tempo reale e di una VPN illimitata e veloce, senza andare a impattare sulle prestazioni dei dispositivi.

E a proposito dei nuovi piani di sicurezza Kaspersky, ti segnaliamo l'ultima offerta in corso proprio in questi giorni sul sito ufficiale, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 60% sui piani annuali, con prezzi a partire da 19,99 euro.

Risparmia fino al 60% sui piani di sicurezza Kaspersky

Che Kaspersky sia una soluzione consigliata per proteggersi dalle minacce del web e navigare con più sicurezza e maggiore privacy ce lo ricorda l'ultimo test di AV-Comparatives, uno dei più importanti laboratori di test qui in Europa. Secondo infatti l'ultima ricerca, gli innovativi piani di sicurezza della società Kaspersky hanno superato 14 aziende concorrenti.

Alla base di questo successo gli ottimi punteggi ottenuti in categorie chiave, come ad esempio la prevenzione dagli attacchi informatici, il rilevamento di malware e l'impatto sulle prestazioni dei dispositivi su cui è installato il software di protezione.

Il piano Standard, che è quello più economico, offre una protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware, più una navigazione web sicura. Con l'account Plus si guadagna una VPN veloce e illimitata, un robusto password manager e il controllo continuo per eventuali violazioni di dati. Infine, il piano Premium garantisce tra le altre cose tutte le funzionalità di Kaspersky Standard e Kaspersky Plus, più un'assistenza IT da remoto, il rilevamento di un accesso indesiderato da remoto e un anno di Kaspersky Safe Kids gratis.

Per usufruire di uno sconto fino al 60% sui piani annuali di Kaspersky basta collegarsi su questa pagina del sito ufficiale. La promozione include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

