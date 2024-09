Jony Ive e Sam Altman lavorano insieme ad un nuovo progetto AI

Jony Ive, ex responsabile del design di Apple, e Sam Altman, CEO di OpenAI, stanno unendo le forze per lavorare su un innovativo progetto legato all’intelligenza artificiale. La collaborazione tra i due è stata recentemente confermata da Ive in un’intervista pubblicata dal New York Times.

Attualmente, il progetto è in fase di sviluppo, e coinvolge un team ristretto di circa 10 persone. Questo gruppo sta lavorando in un ufficio a San Francisco, ospitato in uno degli edifici acquistati da Ive su un intero isolato della città. Anche se i dettagli specifici sul prodotto in fase di creazione non sono ancora stati resi noti, si sa che l’obiettivo è quello di sviluppare un’esperienza di calcolo più discreta e meno invasiva rispetto all’iPhone, utilizzando l’intelligenza artificiale come elemento centrale.

Jony Ive, dopo il suo addio ad Apple nel 2019, ha fondato la sua azienda di design, LoveFrom. Nonostante il suo nuovo percorso imprenditoriale, i progetti di LoveFrom finora non hanno portato a molte creazioni di hardware.

Un'iniziativa ambiziosa: c'è già tanto hype

Tra le realizzazioni più particolari ci sono un carattere tipografico e persino un naso da clown rosso, simbolo iconico, ma in termini di dispositivi fisici, si segnala solo un costoso giradischi da 60.000 dollari. Il nuovo progetto con Altman sembra quindi rappresentare una svolta per Ive, che torna a lavorare su un prodotto tecnologico innovativo.

Anche se non si conosce ancora una data precisa per il lancio del nuovo prodotto AI, ci si aspetta che sarà un’iniziativa particolarmente ambiziosa, destinata a introdurre un nuovo modo di interagire con la tecnologia.

Vista la collaborazione tra due figure di spicco come Ive, celebre per il design rivoluzionario dell'iPhone, e Altman, pioniere nell'intelligenza artificiale, l’attesa per questo progetto è già alta. Non resta che attendere ulteriori dettagli per capire come questa unione di talenti potrà trasformarsi in un prodotto destinato a fare tendenza nel panorama tecnologico.