JetBrains: WebStorm e Rider gratuiti per uso non commerciale

JetBrains ha reso noto che WebStorm e Rider sono ora disponibili gratuitamente per uso non commerciale. Questa iniziativa segue l'implementazione di un modello di licenza simile per altre due soluzioni per il coding come RustRover e Aqua che risale ad inizio 2024. Gli sviluppatori che utilizzano questi IDE per scopi come la didattica, l'apprendimento, lo sviluppo di progetti open source, la creazione di contenuti o lo sviluppo per hobby possono ora accedervi senza alcun costo.

Le licenze esistenti rimangono invariate per i progetti di carattere commerciale e gli altri IDE di JetBrains non sono interessati da questa novità. Nello specifico, WebStorm è un IDE per lo sviluppo in JavaScript e TypeScript. Rider è invece una soluzione per lo sviluppo in .NET e il game development.

JetBrains: no agli IDE gratuiti con funzionalità limitate

L'obiettivo di questo aggiornamento è quello di rendere gli IDE di JetBrains più accessibili, in modo da abbattere le barriere all'ingresso e promuovere l'apprendimento di nuove skill. JetBrains ha scelto di offrire delle licenze gratuite per uso non commerciale in modo da mantenere l'integrità e le funzionalità dei prodotti. Questo significa che non verranno create delle versioni con set di funzionalità limitate e non si avranno le release "Community" più volte richieste dall'utenza.

La scelta di WebStorm e Rider è dovuta ai risultati di alcuni sondaggi da cui è emerso che una percentuale non irrilevante di sviluppatori, specialmente quelli che operano nei campo della realizzazione di web application e dei giochi, scrive codice al di fuori del lavoro. Per hobby o per esigenze di aggiornamento e crescita professionale. Molti sviluppatori di giochi iniziano ad esempio la loro carriera creando dei titoli come hobby e utilizzando motori di gioco gratuiti.

Cosa si intende per "uso non commerciale"

È importante notare che, secondo il "Toolbox Subscription Agreement for Non-Commercial Use" di JetBrains, l'uso commerciale implica lo sviluppo di prodotti e l'ottenimento di benefici economici dalle proprie attività. Categorie come l'apprendimento, l'educazione personale, i contributi a progetti sotto licenza open source, la creazione di contenuti e lo sviluppo per hobby sono considerate usi non commerciali.

Gli utenti con licenza non commerciale non possono però rinunciare alla raccolta di statistiche anonime sull'uso dei software. Informazioni che JetBrains utilizza per migliorare i propri prodotti.