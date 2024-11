JBL Tuner 2: speaker wireless con radio digitale impermeabile (-26%)

Oggi se sei veloce puoi portarti a casa uno dei migliori speaker wireless del momento a un prezzo notevolmente più basso. Dunque non attendere oltre, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Tuner 2 a soli 89,99 euro, invece che 121 euro.

Con lo sconto del 26% il prezzo finisce a terra e ora risparmi ben 31 euro sul totale. Con questa spettacolare cassa Bluetooth puoi ascoltare la musica in qualsiasi posto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 18 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL Tuner 2: musica e radio con display LCD

Sono davvero tantissime le cose che rendono lo speaker wireless JBL Tuner 2 uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi, oltre ovviamente al prezzo vantaggioso. Innanzitutto si presenta con un design elegante, compatto e leggero. Ha la protezione all'acqua certificata IPX7 e dunque non teme nulla e lo poi portare anche in piscina o in spiaggia.

Puoi ascoltare la tua musica preferita collegando un dispositivo in modalità Bluetooth oppure selezionare la tua radio preferita. È infatti dotato della radio digitale DAB che offre una vasta gamma di emittenti e se la copertura digitale non è disponibile per la tua radio preferita puoi switchare con la classica FM. Ha un pratico display LCD dove puoi vedere la radio selezionata e anche la batteria residua. Offre ben 12 ore di riproduzione con una ricarica completa.

Una vera offerta bomba da non perdere assolutamente. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca nel nulla di fatto, vai su Amazon e fai tuo lo speaker wireless JBL Tuner 2 a soli 89,99 euro, invece che 121 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.