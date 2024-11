JBL TUNE 760NC: con il Black Friday in anticipo sono tue a soli 52€

Amazon sta anticipando gli sconti Black Friday di diversi prodotti e oggi puoi avvalerti di uno di questi. Stiamo parlando delle mitiche cuffie wireless JBL TUNE 760NC che ora puoi avere a soli 52,99 euro, invece che 65,99 euro.

Soprattutto ti porti a casa delle cuffie senza fili meravigliose, con audio eccezionale, cancellazione del rumore e batteria gigantesca.

JBL TUNE 760NC: musica da concerto

Con le cuffie wireless JBL TUNE 760NC potrai ascoltare i tuoi brani preferiti come se fossi a un concerto. Godono di driver da 40 mm che garantiscono un suono di altissima qualità che spinge sui bassi. Inoltre possiedono un microfono interno dotato di cancellazione attiva del rumore che ti permette di fare chiamate senza disturbi.

Hanno una super batteria in grado di durare fino a 50 ore con ANC attiva e si ricaricano completamente in appena due ore. Grazie un design estremamente confortevole, con cuscinetti morbidi che non stringono ma che isolano bene da rumore esterno e un archetto imbottito sulla parte alta, le potrai usare per tutto il tempo che vuoi senza che ti diano fastidio. E godono anche della connessione multi dispositivo per passare da uno all'altro in modo velocissimo.

E godono anche della connessione multi dispositivo per passare da uno all'altro in modo velocissimo.

