JBL Live 770NC: ascolta la musica senza disturbi con queste cuffie wireless

Ti segnalo un'occasione strepitosa su Amazon per avere delle cuffie wireless Over-ear spettacolari, con cancellazione adattiva del rumore, connessione multipla e batteria gigante. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Live 770NC a soli 118,89 euro, anziché 179,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare tantissimo. Si tratta di un ritorno al minimo storico per cui devi fare proprio in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 23,78 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL Live 770NC: le regine delle cuffie wireless

Le JBL Live 770NC sono cuffie senza fili dal design leggero, garantiscono il massimo del comfort e sono studiate per offrire chiamate perfette in qualsiasi ambiente. Godono infatti della riduzione adattiva del rumore che in base a dove sei elimina in modo mirato i disturbi di sottofondo. Hanno microfoni sensibili e godono di driver da 40 mm per un suono potente e un audio surround virtuale per un'immersione totale.

Possiedono una tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce una connessione stabile e le potrai collegare fino a due dispositivi contemporaneamente passando da uno all'altro in modo veloce. Tramite l'app JBL Headphones potrai personalizzare l'audio come preferisci. Inoltre possiedono una super batteria che dura fino a 65 ore con una sola ricarica e in appena 5 minuti avrai altre 4 ore di ascolto.

Queste cuffie wireless sono una potenza e oggi spendi molto meno del prezzo che dovresti. Quindi non perdere l'occasione, vai immediatamente su Amazon e acquista le tue JBL Live 770NC a soli 118,89 euro, anziché 179,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.