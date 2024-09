JBL Clip 5 è lo speaker Bluetooth portatile che devi avere, ora al 33%

Se vuoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto e in qualsiasi momento allora sono certo che l'offerta che sto per segnalarti fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il fantastico speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 a soli 46,99 euro, invece che 69,99 euro.

Come puoi vedere adesso c'è uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare tantissimo su una delle migliori casse wireless portatili in commercio. Gode di un design straordinario con una pratica clip che ti permette di agganciarlo dove desideri. È robusto, leggerissimo e resistente all'acqua. E se preferisci non spendere tutti i soldi subito puoi pagare in comode rate a partire da 9,40 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Solo se sei iscritto ad Amazon Prime, perciò se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

JBL Clip 5 ha un suono potentissimo ed è super robusto

Sono tantissime le caratteristiche che rendono lo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 uno dei migliori in commercio, oltre al prezzo veramente vantaggioso. Sicuramente offre un suono deciso e potente che ti permette di usarlo tranquillamente anche all'aperto. Anche alzando il volume massimo non distorce il suono è ha una potenza massima da 20 W.

Il suo design straordinario lo rende unico nel suo genere. È dotato di una parte gommata per appoggiarlo senza che si rovini e di una praticissima clip a moschettone per agganciarlo dove vuoi. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazioni di grado IP67 e gode di una connessione Bluetooth rapida e senza latenza. Inoltre ha un'autonomia fino a 12 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Questa è davvero un'offerta che scadrà da un momento all'altro e quindi se non vuoi arrivare tardi devi essere rapidissimo. Dunque vai ora su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 a soli 46,99 euro, invece che 69,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.