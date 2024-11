JBL Charge 5: la musica dove vuoi con questo speaker Bluetooth portatile

Anche a te piace ascoltare la musica praticamente in qualsiasi momento e in qualsiasi posto? Allora sono certo che sarai felice di approfittare di questa ottima occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello JBL Charge 5 a soli 109 euro, invece che 199,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto spaventoso del 45% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare quasi 100 euro sul totale. Per uno dei migliori speaker Bluetooth in circolazione non è una promozione da perdere. Tra l'altro se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 21,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL Charge 5: musica che sfonda i muri

Con JBL Charge 5 puoi ascoltare la musica in qualsiasi posto, anche all'esterno non sarà un problema. La sua potenza massima da 40 W fa arrivare il suono lontanissimo e non distorce nemmeno alzando il volume la massimo.

Ha un design molto bello, è compatto e soprattutto robusto. Infatti è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67, per cui lo puoi portare davvero dove voi. Gode di comandi rapidi sulla parte superiore per regolare i volumi, connetterlo con i dispositivi e mettere in pausa i brani musicali. Possiede poi una mega batteria che gli dona un'autonomia fino a 20 ore con una ricarica completa e possiede all'interno un power bank per ricaricare i tuoi dispositivi mobili.

Questa è una promozione da non lasciarsi sfuggire e, dato che il prezzo è davvero troppo allettante per durare, devi fare in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo JBL Charge 5 a soli 109 euro, invece che 199,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.