Java 23: le novità dell'ultima versione

Oracle ha annunciato la disponibilità di Java 23. Si tratta dell'ultima versione del linguaggio di programmazione (e piattaforma di sviluppo) che introduce numerosi miglioramenti dedicati agli sviluppatori che desiderano incrementare la produttività in fase di coding. Da segnalare anche diversi interventi importanti a favore delle prestazioni, della stabilità e della sicurezza.

Come sottolineato da Arnal Dayaratna, responsabile della ricerca per lo sviluppo software: la nuova release permette di ampliare il proprio set di strumenti e aumentare la produttività. Aiutando gli sviluppatori a costruire e consegnare applicazioni che sfruttano tecnologie rivoluzionarie come l'intelligenza artificiale.

Le nuove funzionalità di Java 23 per gli sviluppatori

Il rilascio di Java 23 e del JDK (Java Development Kit) 23 associato mette a disposizione 12 JEPs (JDK Enhancement Proposals). Tra le altre novità più significative troviamo il potenziamento del linguaggio tramite OpenJDK Project Amber, le migliorie a favore delle librerie Java più utilizzare, aggiornamenti del runtime e nuovi strumenti per la programmazione.

Per quanto riguarda le feature integrate attraverso Amber (tutte in fase di anteprima) meritano sicuramente di essere citati:

tipi primitivi nei pattern, instanceof e switch.

Dichiarazioni di importazione dei moduli.

Classi dichiarate implicitamente e metodi principali di istanza .

Corpi dei costruttori.

Ricordiamo che attualmente il ciclo di rilascio del progetto prevede la disponibilità di una nuova versione ogni 6 mesi.

JMS 9.0 e Oracle JDK 23

Oltre ai nuovi miglioramenti e funzionalità per gli sviluppatori, Java 23 è anche una soluzione pensata per le organizzazioni. A questo proposito è supportato dalla GA di JMS (Java Management Service) 9.0, un servizio nativo della OCI (Oracle Cloud Infrastructure) che fornisce una console e una dashboard unificate con cui si possono gestire runtime e applicazioni Java localmente o direttamente nel Cloud.

JMS 9.0 include inoltre numerosi miglioramenti per l'usabilità, mentre Oracle JDK 23 offre più opzioni per massimizzare le prestazioni di picco grazie a Graal. Un compilatore dinamico JIT (Just-In-Time) scritto in Java che converte il bytecode in codice macchina ottimizzato.

Nel 2025 (dal 18 al 20 marzo) tornerà inoltre l'evento JavaOne che permetterà di scoprire gli sviluppi di Java più recenti e di interagire con gli esperti di Oracle e luminari del settore.