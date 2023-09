iPhone 15 Pro e Pro Max sono qui: acquistali ADESSO su Amazon

Non solo iPhone 15 e 15 Plus ovviamente, ma oggi è anche il grande giorno di iPhone 15 Pro e Pro Max: gli smartphone con cui Apple intende davvero segnare una cesura netta nel settore dei telefoni mobile.

Le varie versioni dei due modelli sono disponibili su Amazon per l'acquisto immediato: in alcuni casi, vista l'alta richiesta e le scorte limitate, potrebbe essere necessario un po' di tempo in più per la consegna. Meglio sbrigarsi, quindi.

iPhone 15 Pro e Pro Max: modelli disponibili e scheda tecnica

Questi sono i modelli e le colorazioni tra cui puoi scegliere:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Una delle prime cose che noterai sugli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è il loro design straordinario. Realizzati con titanio di grado aerospaziale, sono incredibilmente robusti e leggeri. Il vetro posteriore opaco si combina perfettamente con la parte frontale in Ceramic Shield, rendendoli più resistenti di qualsiasi altro smartphone sul mercato. E non dimentichiamoci della protezione contro schizzi, cadute e polvere, che li rende il compagno perfetto per le tue avventure quotidiane.

Il display Super Retina XDR da 6,1" o 6,7" è semplicemente mozzafiato. Con ProMotion, il refresh rate arriva fino a 120Hz quando hai bisogno di prestazioni grafiche al massimo. La Dynamic Island ti tiene aggiornato in tempo reale, mostrando notifiche e attività importanti. Inoltre, con il display always-on, puoi vedere le informazioni più cruciali senza sbloccare il telefono.

Il cuore di questi dispositivi è il chip A17 Pro, un capolavoro di ingegneria. Con una GPU di classe Pro, i giochi diventano straordinariamente immersivi, offrendo ambienti dettagliati e personaggi realistici. Ma non è tutto: questo chip è incredibilmente efficiente, garantendo una batteria che dura tutto il giorno.

Grazie alle sette diverse lenti professionali, puoi ottenere l'inquadratura perfetta in qualsiasi situazione. La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione, con colori intensi e dettagli cristallini. Inoltre, il teleobiettivo 3x o 5x ti consente di zoomare in modo impeccabile per ottenere primi piani nitidi anche da distanza.

Il tasto Azione è altamente personalizzabile, permettendoti di attivare rapidamente la funzione preferita. Che tu voglia silenziare il telefono, aprire la fotocamera, registrare un memo vocale o eseguire altre azioni, questo tasto ti mette al comando con un solo tocco prolungato.

E con il nuovo connettore USB-C, puoi caricare il tuo iPhone 15 Pro e 15 Pro Max con lo stesso cavo utilizzato per il tuo Mac o iPad. Inoltre, è compatibile con lo standard USB 3, garantendo un trasferimento dati ultraveloce. Grazie al Wi-Fi 6E, i download sono fino a due volte più veloci, permettendoti di rimanere connesso in modo veloce e affidabile ovunque tu sia.

Non farti sfuggire l'opportunità di possedere uno degli smartphone più avanzati mai creati da Apple. Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono ora disponibili su Amazon, pronti a migliorare la tua esperienza mobile in ogni aspetto. Non aspettare, acquistali ora e vivi il futuro della tecnologia.

