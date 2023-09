iPhone 15 e 15 Plus disponibili ADESSO su Amazon: acquistali ora

Dopo tanta attesa, è arrivato il giorno del debutto di iPhone 15 sul mercato. Il nuovo smartphone della mela morsicata è qui per provare a sorprendere gli appassionati e puoi farlo già tuo su Amazon scegliendo tra i vari modelli e colorazioni a disposizione.

Ovviamente, come immagini, non tutto è disponibile per la consegna immediata, perché essendo un nuovo lancio le scorte sono limitate e le poche stanno andando a ruba. Se hai fatto la tua scelta, insomma, ti suggeriamo di non aspettare.

iPhone 15 e 15 Plus: i modelli disponibili e le caratteristiche

Partiamo vedendo un po' modelli, prezzi e colorazioni a disposizione:

iPhone 15

128GB a 979€: blu - rosa - giallo - verde - nero

256GB a 1109€: blu - rosa - giallo - verde - nero

512GB a 1359€: blu - rosa - giallo - verde - nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu - rosa - giallo - verde - nero

256GB a 1259€: blu - rosa - giallo - verde - nero

512GB a 1509€: blu - rosa - giallo - verde - nero

Gli iPhone 15 presentano un design che combina eleganza e robustezza. Realizzati con materiali di alta qualità, inclusi il vetro a infusione di colore e l'alluminio, questi dispositivi sono resistenti a schizzi, cadute e polvere.

La parte frontale, protetta dal Ceramic Shield, è più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1" o 6,7" è fino a due volte più luminoso in piena luce solare rispetto al suo predecessore, garantendo una visione chiara in qualsiasi situazione.

La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad altissima risoluzione, offrendo dettagli incredibili e una nitidezza straordinaria. Inoltre, grazie al teleobiettivo 2x di qualità ottica, puoi comporre inquadrature perfette per i tuoi scatti, mettendo in evidenza i dettagli più importanti.

I ritratti saranno ancora più dettagliati e con colori più intensi. Avrai la possibilità di regolare la messa a fuoco dopo aver scattato la foto, mettendo in risalto il soggetto principale con un semplice tocco. Fotografare ritratti mozzafiato non è mai stato così facile.

Al cuore degli iPhone 15 e 15 Plus batte il potente chip A16 Bionic, in grado di offrire prestazioni straordinarie per tutte le tue esigenze. Questo processore ultraveloce abilita funzionalità avanzate, come la fotografia computazionale, transizioni fluide per la Dynamic Island e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate cristalline. Nonostante la sua potenza, il chip è incredibilmente efficiente, garantendo una durata della batteria che ti accompagnerà per tutta la giornata.

Infine, grazie al nuovo connettore USB-C, potrai utilizzare lo stesso cavo per caricare il tuo iPhone 15, il tuo Mac e il tuo iPad. Inoltre, ora puoi anche sfruttare il tuo iPhone 15 per caricare comodamente il tuo Apple Watch o gli AirPods.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di possedere uno dei dispositivi più avanzati mai creati da Apple. Gli iPhone 15 e 15 Plus sono ora disponibili su Amazon e puoi portarli a casa oggi stesso. Ecco l'occasione di avere il futuro in mano.

