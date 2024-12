iPad con display Liquid Retina da 10,9 pollici e A14 Bionic a 117€ in meno

Se vuoi un tablet dalle caratteristiche uniche e che duri nel tempo devi assolutamente acquistare un dispositivo Apple e questo che ti segnalo ha un costo decisamente vantaggioso. Dunque non attendere oltre, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a soli 461,99 euro, invece che 579 euro.

Come puoi vedere tu stesso, dal prezzo più basso (non quello di listino) c'è uno sconto del 20% che ti fa risparmiare la bellezza di circa 117 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 92,40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad di 10a generazione con memoria interna da 256GB

Inutile girarci intorno, se vuoi un tablet che duri una vita devi acquistare un iPad e questo di 10a generazione ha un prezzo davvero spettacolare. Tra l'altro è una delle migliori versioni, con memoria interna da ben 256 GB che sono inesauribili.

Ha un bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici perfettamente visibile e dai colori sgargianti per una visione ottima anche alla luce del sole. Inoltre monta il potente chip A14 Bionic con processore a 6 Core e scheda grafica a 4 Core. Ha una cornice sottile senza pulsante fisico e il lettore d'impronte nel tasto superiore. Possiede una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12 M con Ultra-grandangolo.

Fai alla svelta perché lo vorranno sicuramente tutti a un prezzo del genere e i pezzi disponibili non sono infiniti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a soli 461,99 euro, invece che 579 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.