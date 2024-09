iPad di 10ª generazione con Chip A14 Bionic in sconto di 60€

Se vuoi un tablet che non teme confronti e resiste alla prova del tempo allora stai sicuramente pensando a un prodotto Apple. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello di Amazon iPad di 10ª generazione a soli 379 euro, invece che 439 euro.

C'è dunque uno sconto del 14% che porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre e risparmi 60 euro sul totale. Questa è la versione del 2022 con connessione WiFi e memoria interna da 64 GB, dunque un ottimo compromesso per avere un prodotto di altissima qualità a un prezzo vantaggioso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 89,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad di 10ª generazione (quasi) al minimo storico

Indubbiamente a questa cifra iPad di 10ª generazione è da prendere a occhi chiusi. Siamo di fronte a uno dei migliori tablet in circolazione, uno dei migliori modelli di Apple. È dotato infatti già del Chip A14 Bionic con CPU a 6 Core e GPU a 4 Core per garantire prestazioni eccezionali.

Possiede un bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici con cornice sottile e senza il tasto esterno per avere ancora più schermo a disposizione. Il touch ID con l'impronta digitale lo troverai nel tasto superiore. È compatibile con la Magic Keyboard Folio e la Apple Pencil di 1ª generazione. È dotato inoltre di una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP e frontale sempre da 12 MP con ultra-grandangolo.

Se vuoi il meglio del meglio senza fare rinunce allora devi fare presto perché a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno da un momento all'altro. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo iPad di 10ª generazione a soli 379 euro, invece che 439 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.