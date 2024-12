iPad Air con chip M2 e display Liquid Retina a rate da 213€ senza interessi

Puoi assolutamente acquistare un iPad ma sei indeciso su quale sia il modello con il migliore rapporto qualità prezzo? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa ottima promozione che trovi solo su eBay. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mitico iPad Air da 11 pollici a soli 594,99 euro, invece che 719 euro, inserendo il codice promozionale REGALI24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che vedi sopra. Lo puoi visualizzare sullo store di Apple. Dunque in questo momento puoi risparmiare ben 124 euro sul totale. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 213,33 euro a interessi zero con Klarna.

iPad Air (2024): una bomba a un ottimo prezzo

Non ci sono dubbi sul fatto che iPad Air sia uno dei migliori prodotti in circolazione e dunque a un prezzo del genere è da prendere al volo. Siamo di fronte a un fantastico dispositivo dotato di uno straordinario display Liquid Retina da 11 pollici perfettamente visibile e con colori vividi. Ha inoltre una cornice sottile e una scheda grafica potente.

È dotato del chip Apple M2 che garantisce prestazioni straordinarie. Possiede una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP, zoom digitale fino a 5x, fotocamera frontale orizzontale da 12 MP e registrazioni video in 4K. Possiede una memoria interna da 128 GB e la connessione WiFi. Gode di una super batteria che dura tantissimo ed è compatibile con la Apple Pencil Pro e con la Magic Kayboard.

Non perderti questa fantastica occasione. Sicuramente a un prezzo del genere lo vorranno tutti e quindi l'offerta scadrà da un momento all'altro. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo iPad Air da 11 pollici a soli 594,99 euro, invece che 719 euro, inserendo il codice promozionale REGALI24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.