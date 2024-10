iPad Air da 11" con M2, display Liquid Retina e 128GB a un super prezzo

Hai deciso di acquistare un iPad senza spendere un capitale e sei indeciso su quale modello scegliere? Allora lascia che ti dia una mano segnalando di questa incredibile offerta di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il mitico iPad Air da 11 pollici a soli 679 euro, invece che 719 euro.

In questo momento dunque c'è uno sconto del 6% che ti permette di risparmiare 40 euro sull'ultimo prezzo più basso. Anche se potrebbe non sembrare chissà che, per questo dispositivo non è davvero niente male. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 135,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad Air da 11 pollici è il meglio che puoi desiderare

Se vuoi avere il meglio devi sicuramente andare sul dispositivo Apple e iPad Air da 11 pollici garantisce prestazioni davvero strabilianti. Inoltre a questa cifra è da prendere al volo. Grazie al suo bellissimo display Liquid Retina da 11 pollici con ampia gamma cromatica e True Tone per colori vividi e intensi, potrai goderti tutti i video in modo più coinvolgente.

È dotato del chip M2 che garantisce prestazioni straordinarie che ti permettono di usare tutte le app che desideri, anche quelle più pesanti come Photoshop, senza problemi. Gode di una fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica più fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo per video in 4K. Potrai avvalerti della connessione WiFi e archiviare quello che vuoi nei suoi 128 GB di memoria.

Se stai ancora leggendo sappi che ora non è più il momento di farlo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo iPad Air da 11 pollici a soli 679 euro, invece che 719 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.