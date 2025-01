iPad da 10,9 pollici di 10a generazione con 64GB a un prezzo assurdo

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione d'oro che ti consente di avere un iPad a un prezzo davvero molto vantaggioso. Dovrai fare in fretta perché ci sono poche unità disponibili a questa cifra. Quindi fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a soli 348,90 euro, invece che 409 euro.

Dunque, anche se non viene segnalato siamo di fronte a uno sconto del 15% sul prezzo originale, che puoi vedere sul sito ufficiale di Apple, e che ti fa risparmiare ben 62 euro sul totale. Davvero una promozione da non farsi scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 116,30 euro senza interessi con Klarna.

iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a pochissimo

Non ci sono dubbi, se vuoi avere il meglio devi acquistare un iPad e questo da 10,9 pollici di 10a generazione è l'offerta migliore di oggi. Gode di un display Liquid Retina eccezionale con colori brillanti e vividi ed è perfettamente visibili da qualsiasi angolazione e anche con la luce che lo colpisce in pieno. È compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio.

Monta il potente chip A14 Bionic di Apple con CPU a 6 Core e scheda grafica a 4 Core per prestazioni strabilianti. Gode di una fotocamera posteriore da 12 MP con zoom digitale 5x e registrazioni video in 4k, più fotocamera frontale con ultra-grandangolare da 12 MP. Possiede 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM, ha un peso di soli 477 grammi e uno spessore di appena 7 mm.

Insomma a questo prezzo non c'è di meglio. Per cui non lasciare che l'offerta sparisca prima che te ne possa avvalere. Vai subito su eBay e acquista il tuo iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a soli 348,90 euro, invece che 409 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.