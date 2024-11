iOS 18.1: tutte le novità introdotte per Apple Foto, AI e funzionalità

La funzione “Ripulisci” per rimuovere oggetti indesiderati

La funzione “Ripulisci” è stata pensata per aiutare gli utenti a perfezionare le proprie foto, eliminando elementi di disturbo che possono apparire fuori luogo. Questo nuovo strumento, accessibile dalla schermata di modifica dell’app Foto, offre varie modalità per rimuovere oggetti: l’utente può toccare, tracciare con il pennello o circondare con un cerchio ciò che desidera eliminare, con la possibilità di zoomare per maggiore precisione. Una caratteristica che distingue l’implementazione di Apple è il suggerimento visivo: gli oggetti suggeriti per la rimozione vengono evidenziati automaticamente, rendendo il processo molto intuitivo.

Ricerca potenziata con linguaggio naturale

Con librerie fotografiche sempre più ricche, una ricerca efficace è diventata indispensabile. In iOS 18.1, Apple ha migliorato la funzione di ricerca, permettendo ora di utilizzare il linguaggio naturale. Questo significa che l’utente può inserire descrizioni dettagliate per trovare immagini specifiche. La ricerca è ora in grado di individuare anche momenti specifici all’interno di video. Se prima era necessario usare termini di ricerca generici, ora è possibile essere molto più specifici: si possono cercare, per esempio, foto di “Luca che fa skateboard con una maglia tie-dye” o di “Sara con adesivi sul viso”.

Creazione di video ricordo personalizzati

Infine, iOS 18.1 introduce la possibilità di creare video ricordo su misura, un miglioramento della funzione Memorie. Se in passato questa funzione offriva contenuti generati automaticamente per eventi speciali, ora si possono richiedere video personalizzati su temi precisi. La generazione è animata in modo fluido e, se il risultato iniziale non è esattamente come desiderato, è possibile affinare ulteriormente la richiesta o far riprovare il sistema.