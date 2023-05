Internet Explorer 11 sopravvive in alcuni riferimenti visivi

Pensavate che ormai Internet Explorer fosse morto e sepolto? Vi siete sbagliati. Nelle scorse ore infatti, la Casa di Redmond ha aggiornato la timeline del Windows Message Center pubblicando un comunicato appositamente dedicato. In esso gli utenti vengono informati di una significativa marcia indietro. Le novità riguardano nello specifico Internet Explorer 11, ultima versione del browser Web ormai (quasi) in pensione.

IE 11: sopravvivono i riferimenti visivi

Come sottolineato da Microsoft i riferimenti visuali di questa release non verranno del tutto abbandonati. Tra questi ultimi troviamo le icone di IE 11 nel Menu Start e nella barra dei task. Come comunicato in precedenza, la loro rimozione sarebbe dovuta avvenire tramite un update di Windows ma ciò non accadrà. Le aziende e le altre organizzazioni interessate potranno quindi decidere autonomamente quando eliminare tali riferimenti tramite la policy Disable IE.

In aggiunta a quanto detto, nei prossimi mesi sono attesi dei cambiamenti che dovrebbero portare al redirect di alcun piccoli subset di scenari eccezionali tramite i quali IE 11 risulta ancora accessibile da Microsoft Edge. I dettagli saranno disponibili con le note di rilascio di quest'ultimo. Ma in ogni caso l'intento è quello di fornire un accesso più sicuro al browser.

Il supporto ufficiale non tornerà

Il gruppo capitanato da Satya Nadella ha voluto comunque ricordare che IE 11 ha perso definitivamente il suo supporto ufficiale il 15 giugno 2023. A partire dal 14 febbraio 2023 è stato invece disabilitato permanentemente. Questo significa che, sempre a parere di Microsoft, il modo migliore per godere di una user experience sicura e ottimizzata per il Web è il passaggio ad Edge.

Stando così le cose, risultata chiaro che Redmond non ha nessuna intenzione di venire incontro alle richieste di coloro che vorrebbero continuare ad utilizzare IE. I piccoli passi indietro delle ultime ore sono come sempre motivati dalle richiesta di chi, per via del numero e delle caratteristiche dei dispositivi e dei software coinvolti, non può ancora abbandonare il vecchio browser di Microsoft.