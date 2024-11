IntelliJ IDEA 2024.3 migliora il supporto per Kubernetes

JetBrains ha rilasciato IntelliJ IDEA 2024.3, ultima versione del suo popolare ambiente di sviluppo integrato. Questa release introduce diverse funzionalità progettate per migliorare l'esperienza degli sviluppatori e ottimizzare i flussi di lavoro. Vediamo quali.

Struttura logica del codice

Una delle principali novità è l'inclusione della "Struttura logica del codice" nella finestra di struttura. Oltre alla tradizionale visualizzazione fisica di classi, metodi e campi, gli sviluppatori possono ora osservare le interazioni e i collegamenti tra i vari componenti del progetto. Aprendo un controller in un'applicazione Spring Boot è ad esempio possibile visualizzare gli endpoint e i componenti applicativi autowired, facilitando la comprensione dell'architettura.

Debugging avanzato per Kubernetes

IntelliJ IDEA 2024.3 semplifica il debugging delle applicazioni Kubernetes. Attraverso l'opzione "Aggiungi tunnel per debug remoto" si può integrare una workstation nel cluster Kubernetes, consentendo di sostituire un pod e debuggare microservizi localmente con gli strumenti desiderati. Si avrà quindi un'interazione completa con il cluster e un debugging di microservizi più efficiente.

Accesso ai log del cluster Kubernetes

La nuova versione offre accesso ai log dell'intero cluster Kubernetes, con funzionalità di streaming e pattern matching. Questa caratteristica fornisce una vista centralizzata di tutti gli eventi tra pod, nodi e servizi, facilitando l'identificazione rapida dei problemi. Senza la necessità di controllare manualmente ogni log. Lo streaming e il pattern matching automatizzano così la rilevazione di eventi chiave ed errori, come per esempio problemi di memoria o attività di rete anomale.

Modalità K2 stabile

Con IntelliJ IDEA 2024.3, la modalità K2 esce dal betatest ed è ora stabile e pronta per all'uso. K2 migliora la stabilità nell'analisi del codice, l'efficienza nel consumo di memoria e le prestazioni dell'IDE. Offre inoltre maggior supporto per Java e per le caratteristiche di Kotlin 2.1.

Assistente AI integrato

L'Assistant AI di IntelliJ IDEA 2024.3 introduce prompt AI inline permettendo di interagire direttamente con l'assistente all'interno dell'editor. È possibile digitare richieste in linguaggio naturale che l'Assistant AI interpreta e converte immediatamente in modifiche al codice. Questi prompt sono sensibili al contesto includendo automaticamente file e simboli per una generazione di codice più accurata. Sono supportati vari formati di file tra cui Java, Kotlin, Scala, Groovy, JavaScript, TypeScript, Python, JSON e YAML.