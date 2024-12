Intel prepara i nuovi chip N "Twin Lake" a basso consumo

Intel sta preparando una nuova gamma di processori a bassa potenza della serie N, che ha recentemente sostituito i marchi Pentium e Celeron. Solo un paio di settimane prima dell'annuncio ufficiale, l'intera gamma è trapelata grazie ad alcune indiscrezioni, rivelando dettagli e specifiche di quattro nuovi chip per sostituire l'attuale serie Intel Alder Lake-N. Come l'attuale gamma di processori N, tutti e quattro i processori Twin Lake saranno dotati di quattro o otto core di efficienza (nessun core P per mantenere il loro basso TDP tra 6 e 15 W). Inoltre, saranno basati sull'architettura Alder Lake, che ha debuttato nei chip Intel Core di 12esima generazione.

La differenza principale tra le due linee Intel N è la velocità di clock turbo e i clock GPU più elevati. I chip N355, N350 e N250 hanno 100 MHz in più nei loro clock turbo. Il modello N150 di fascia bassa gode invece di un incremento più consistente di 200 MHz.

Intel: le altre specifiche dei nuovi chip Twin Lake

Per quanto riguarda la grafica, Intel avrebbe aumentato i clock da 1,25 GHz a 1,35 GHz nei modelli N355 e N350 Nelle versioni N250 e N150 sono stati portati rispettivamente da 750 MHz a un più impressionante 1,25 GHz e 1 GHz. L’utente di X Jaykihn ha recentemente pubblicato le nuove specifiche con un post sul suo account. Quest’ultimo ha anche aggiunto che, come con il processore Alder Lake N, Intel non ha intenzione di effettuare RMA su prodotti basati su Twin Lake N che superino il loro TDP nominale (6/7 W per le SKU NXX0 e 9/15 W per le SKU N3X5). Questi chip sono pensati per sistemi con carichi leggeri. Intel potrebbe quindi declinare ogni responsabilità in caso di problemi dovuti all'uso oltre le specifiche dichiarate. È possibile che l’azienda rilasci maggiori dettagli direttamente al CES 2025 del mese prossimo.