Intel Arc Pro: presentate le nuove GPU per media e intrattenimento

Intel ha presentato le nuove GPU Arc Pro: la rinnovata gamma A-Series include i modelli A30M, A40 e A50. Questo trittico è dotato di hardware di ray-tracing integrato, capacità di machine learning e accelerazione della codifica hardware AV1, certificata come la prima del settore.

La GPU A30M è stata pensata per il mercato mobile, mentre le altre due arriveranno per le workstation. Nel dettaglio, Intel Arc Pro A40 è destinata a workstation slim o PC con form factor ridotto, a slot singolo, con 3.5 teraflop di potenza, ray-tracing a otto core e 6GB di memoria GDDR6.

Tradizionale è invece la destinazione di Intel Arc Pro A50, in formato dual-slot con 4.8 teraflop di potenza grafica, ray-tracing a otto core e 6GB di memoria GDDR6.

Intel Arc Pro: le nuove GPU nel dettaglio

Intel Arc Pro A30M, come anticipato, è pensata per un form factor mobile, destinata a cellulari e laptop. Anche qui abbiamo 3.5 teraflop di potenza grafica, ray-tracing a otto core e 4GB di memoria GDDR6. Le GPU A40 e A50 disporranno anche di quattro Mini DisplayPort per configurazioni multi-monitor: entrambe rappresentano la versione workstation della GPU da gaming Arc A380.

Non è ancora chiaro per il momento quando Intel intende lanciare le nuove schede grafiche sul mercato. Il gigante di Santa Clara afferma comunque che l'intenzione è di distribuirle entro la fine dell'anno tramite i partner mobile e desktop.