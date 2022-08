Intel Arc A750 può competere con una RTX 3060: i benchmark

Intel vuole fare le cose in grande con la sua nuova GPU Arc A750 e per dimostrarlo ha pubblicato ben 48 benchmark che dimostrano come la scheda grafica sia in grado di rivaleggiare anche con una RTX 3060 di Nvidia.

I risultati sono emersi al termine di un test condotto su 42 giochi DirectX 12 e 6 titoli Vulkan e sono molto promettenti. Parliamo del resto di quella che sarà molto probabilmente la GPU mainstream Intel di fine anno, che ha dimostrato ottime cose in giochi popolari del calibro di Fortnite, Control e Call of Duty Warzone.

Intel Arc A750 mostra i muscoli in 48 benchmark

Nel video diffuso da Intel, Tom Petersen spiega che i giochi in questione sono stati scelti proprio perché estremamente popolari. Ovviamente prima di giungere a conclusioni sarà necessario attendere ulteriori risultati, in particolare dei benchmark indipendenti e super partes, ma è chiaro che queste prime indicazioni lasciano ben sperare circa le prestazioni di Arc A750.

Vanno fatti dei distinguo: nell'esecuzione di giochi a 1080p, la scheda Intel sembra offrire in generale performance migliori dal 3 al 5%, una buona media che viene confermata anche nelle prestazioni a 1440p. Confronto alla pari anche con sei titoli Vulkan, con Arc A750 al passo della RTX 3060.

Restiamo in attesa di saperne di più, anche perché Intel non ha ancora sciolto la riserva riguardo la data di uscita, le specifiche ufficiali e soprattutto il prezzo di lancio. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, si parla di una fascia compresa tra i 299 e i 399 dollari, allo scopo di competere proprio nella stessa zona di mercato occupata dalla Nvidia RTX 3060.

