Instagram: per Mosseri necessario più contesto per contenuti AI

Nelle scorse ore, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha pubblicato una serie di post su Threads per avvertire gli utenti di non fidarsi delle immagini che vedono online. Ad oggi l'intelligenza artificiale "produce chiaramente" contenuti che vengono facilmente scambiati per realtà e ciò potrebbe portare gli utenti a credervi. Per questo motivo, Mosseri ha affermato che gli utenti dovrebbero considerare la fonte, ma anche le piattaforme social dovrebbero fare la loro parte per evitare possibili rischi. Come riportato dal capo di Instagram: "il nostro ruolo come piattaforme internet è quello di etichettare il contenuto generato come AI nel miglior modo possibile". Tuttavia, ha ammesso anche che "alcuni contenuti" non saranno considerati da queste etichette. Per questo motivo, le piattaforme "devono anche fornire un contesto su chi sta condividendo" in modo che gli utenti possano decidere quanto fidarsi del loro contenuto.

Instagram: adottare una mentalità critica quando si usano i social

Verificare che le affermazioni o le immagini pubblicate sui social provengano da un account affidabile, può aiutare gli utenti a valutare la loro veridicità. Infatti, come ricorda ancora il capo di Instagram su Threads: “sarà sempre più cruciale che lo spettatore o il lettore adotti una mente critica quando consuma contenuti che pretendono di essere un racconto o una registrazione della realtà. Il mio consiglio è di considerare sempre chi è che sta parlando”. Al momento, le piattaforme di Meta, come Facebook o Instagram, non offrono molto del tipo di contesto di cui Mosseri ha parlato. L'azienda ha recentemente accennato a grandi cambiamenti imminenti alle sue regole sui contenuti, ma ad oggi non vi sono novità effettive in merito.

Ciò che Mosseri descrive sembra essere una sorta di moderazione guidata dall'utente come avviene su Community Notes su X e YouTube, ma è simile anche ai filtri di moderazione personalizzati di Bluesky. Non si sa se Meta abbia intenzione di introdurre qualcosa del genere. Tuttavia, i messaggi del capo di Instagram sembrano essere proprio un’anticipazione di ciò che potrà avvenire a breve.