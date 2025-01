Instagram mostrerà presto raccomandazioni di contenuti politici

È passato quasi un anno da quando Instagram e Threads hanno bloccato le raccomandazioni di contenuti politici da account che gli utenti non seguono. Tuttavia, le cose stanno per cambiare. Come recentemente affermato dal capo di Instagram, Adam Mosseri: "...aggiungeremo contenuti politici alle raccomandazioni" su entrambe le piattaforme. Si tratta di una brusca svolta rispetto alle sue dichiarazioni del 2023. All'epoca l'obiettivo era offrire un "luogo meno arrabbiato per le conversazioni" che non avrebbe fatto nulla per incoraggiare la politica o le notizie difficili. Con il nuovo approccio di Meta alla moderazione (e le nuove regole su ciò che gli utenti possono dire sulle sue piattaforme), quell'obiettivo verrà rimosso, proprio mentre Donald Trump inizierà il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti.

Instagram: suggerimenti dei contenuti politici attivati automaticamente

Com’è noto, fino ad ora, gli utenti dovevano attivare volontariamente la visualizzazione di contenuti considerati politici. Tuttavia, il cambiamento che verrà introdotto questa settimana negli Stati Uniti, e nel resto del mondo la prossima settimana, attiverà automaticamente i suggerimenti di questi contenuti. Sarà inoltre disponibile un'impostazione di controllo per il contenuto, con tre opzioni: "meno", "standard" (impostazione predefinita) e "più". In una serie di post su Threads, Mosseri ha poi ribadito: "Ho sostenuto pubblicamente e per molto tempo che non è nostro compito mostrare alle persone contenuti politici provenienti da account che non seguono". Mosseri ha poi ricordato che "è stato poco pratico tracciare una linea rossa tra ciò che è e ciò che non è contenuto politico".

In un video su Instagram, il capo di Instagram ha spiegato in dettaglio questa nuova spinta per i contenuti politici. Secondo Mosseri, questi saranno "diversi dal feedback che ricevevamo solo pochi anni fa sulle persone che si sentivano esposte a contenuti politici sulle nostre piattaforme". Ovviamente, secondo il Wall Street Journal, questo è avvenuto prima che Mark Zuckerberg sperimentasse gli effetti dei filtri sui suoi stessi post.