Instagram lancia nuove funzioni a tema Halloween per gli utenti

In occasione di Halloween, Instagram ha annunciato una serie di novità e funzionalità a tema per coinvolgere gli utenti e arricchire l’esperienza sulla piattaforma. Tra le novità più interessanti, troviamo animazioni attivabili tramite parole chiave nei messaggi diretti (DM) e nelle Note, modelli speciali per le Stories e una nuova font dedicata all’atmosfera di Halloween.

Per quanto riguarda i DM, Instagram ha introdotto alcune parole chiave “segrete” che, se utilizzate, fanno apparire effetti speciali, come pipistrelli che volano attraverso lo schermo. Tra le parole chiave ci sono “Halloween”, “Happy Halloween” e “Trick-or-treat”, mentre anche alcuni emoji legati a Halloween permettono di attivare queste animazioni.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo tema chat per Halloween per le conversazioni nei DM e nei canali broadcast, ideale per personalizzare ulteriormente i messaggi in linea con la stagione. Per chi preferisce uno sfondo diverso, è sempre possibile utilizzare strumenti di intelligenza artificiale di Meta per generare altre immagini di sfondo personalizzate.

Tante novità nelle Stories e nei Post

Per incrementare l’interazione nelle Stories, Instagram ha creato cinque modelli personalizzati “Add Yours”, pensati per spingere gli utenti a condividere immagini o rispondere a domande a tema Halloween. I nuovi modelli saranno disponibili nella sezione “Happy Halloween” dell’area “Add Yours Templates” all’interno delle Stories, semplificando la condivisione di contenuti a tema.

Un’altra novità è l’introduzione di un font chiamato “Halloween”, accompagnato da un effetto speciale per il testo, per dare un tocco ancora più spettrale ai post e alle Stories. Inoltre, per chi desidera esplorare altre possibilità, Meta ha reso disponibile l’uso di strumenti AI per generare immagini e contenuti tematici direttamente dalla piattaforma. Anche se l’uso di immagini generate dall’IA potrebbe non interessare a tutti gli utenti, Meta incoraggia il pubblico a sperimentare le nuove possibilità creative offerte dalla tecnologia.

Grazie a queste attivazioni divertenti e coinvolgenti, Instagram spera di far entrare i suoi utenti nello spirito di Halloween, offrendo anche alle aziende nuove opportunità per rendere i propri post e comunicazioni più accattivanti e festivi per l’occasione.