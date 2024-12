Instagram introdurrà una funzionalità di editing video AI nel 2025

Meta ha presentato la sua famiglia avanzata di modelli AI di media foundation Movie Gen a ottobre. Tali modelli sono in grado di generare video realistici con audio in base a prompt di testo forniti dall'utente. Presto, Meta porterà una funzionalità di editing video basata sull'intelligenza artificiale su Instagram, basata proprio sul modello AI Movie Gen. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato in un post sulla piattaforma che l'anno prossimo la società inizierà a testare un nuovo strumento di editing video basato sull’AI per consentire agli utenti di modificare quasi ogni aspetto dei loro video con facilità.

Instagram: i dettagli della funzionalità diffusi da Mosseri

La nuova funzionalità di editing video sarà mirata a potenziare i creator di Instagram semplificando il processo di editing video. Ciò consentirà modifiche avanzate accessibili a tutti, indipendentemente dalle proprie conoscenze relative all’editing video. Mosseri ha condiviso un'anteprima della funzionalità, evidenziandone la capacità di trasformare i video con semplici prompt di testo. La demo ha mostrato capacità impressionanti, in cui lo sfondo si spostava e trasformava senza soluzione di continuità, sfruttando la tecnologia AI. La funzionalità ha anche modificato l'aspetto generale di Mosseri, trasformandolo persino in un pupazzo di feltro.

La demo ha anche mostrato alcune interessanti impostazioni, come l'aggiunta di oggetti alla scena o l'aggiunta di accessori ai soggetti. Questi possono essere inclusi senza distorcere la qualità video. La parte migliore è che nel video demo, Mosseri muove rapidamente le braccia e il viso, ma la funzione di editing video AI gestisce tutto perfettamente senza un accenno di ritardo. Tuttavia, va notato che queste sono anteprime iniziali, pensate per fare scalpore su Internet. Le prestazioni effettive della tecnologia saranno chiare solo quando la funzione sarà distribuita al pubblico. Inoltre, Instagram sta attualmente testando la funzionalità di programmazione dei messaggi (DM), che si prevede verrà presto testata anche per l'app Threads.