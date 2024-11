Instagram introduce una scheda dedicata agli Story Highlights

Instagram continua a innovare la propria piattaforma, introducendo nuove funzionalità per ottimizzare l'esperienza degli utenti. Dopo aver sperimentato un'opzione per creare foto profilo tramite intelligenza artificiale, ora si concentra sugli Story Highlights, modificando il loro posizionamento all'interno del profilo.

Attualmente, gli Story Highlights si trovano tra la biografia e la griglia dei post sul profilo Instagram. Tuttavia, la piattaforma sta testando un nuovo layout che prevede una scheda dedicata esclusivamente agli Story Highlights, simile a quella già esistente per i Reels. Questo cambiamento ha l'obiettivo di rendere il profilo utente più ordinato e facile da navigare.

Con il nuovo design, gli Story Highlights rimarranno comunque visibili nella griglia principale del profilo, ma sarà data agli utenti la possibilità di scegliere quali evidenziare e quali nascondere. Questa modifica offrirà maggiore controllo e flessibilità, consentendo agli utenti di personalizzare meglio il proprio profilo e di organizzare i contenuti in modo più efficace.

Si va verso un'ulteriore semplificazione della user experience di Instagram

L'aggiunta di una scheda separata per gli Story Highlights potrebbe anche aumentarne la visibilità, posizionandoli accanto a sezioni importanti come i Reels e i post del feed. Questo layout ricorda un test precedente condotto da Instagram, che prevedeva una griglia verticale per il profilo, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione dei contenuti e l'esperienza visiva.

Attualmente, la nuova funzionalità è in fase di sperimentazione con un gruppo ristretto di utenti, e non è ancora stata annunciata una data di rilascio ufficiale per tutti. Se il test avrà successo, è probabile che Instagram implementi la scheda dedicata agli Story Highlights in maniera definitiva, offrendo agli utenti un modo più intuitivo per esplorare e organizzare i contenuti salvati.

Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo di Instagram verso la semplificazione e il miglioramento della user experience, rendendo il profilo più dinamico e interattivo, e puntando a valorizzare sempre di più le diverse funzionalità della piattaforma.